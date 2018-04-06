Гривня йде на Великодні свята з курсом 26,02 за долар

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,82/31,86 грн/євро.

У п'ятницю, 6 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановились на рівні 25,98/26,02 грн/дол.

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Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що поточні котирування гривні до долара на 2 копійки нижчі порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановились на рівні 31,82/31,86 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4496/0,4550 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16.00 встановився на рівні 26,0270 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 576 угод на суму 458,46 млн дол.