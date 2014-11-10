Мінфін оцінив допустимий курс гривні у 12,5-12,9 за долар

Про це заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак, повідомила прес-служба міністерства.

«Головний винуватець обвалу гривні всім добре відомий - це війна, і той, хто розв'язав цю війну. Єдине, що я можу сказати, - це закликати всіх нас заспокоїтися. Тому що паніка, яка зараз здіймається на валютному ринку, є шкідливою для держави, для кожного громадянина, і є великою радістю для наших ворогів. Допустимий курс гривні на сьогоднішній день - не більше 12,9, навіть не більше 12,5», - цитує міністра прес-служба.

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Шлапак зазначив, що і Національний банк України, і уряд несуть певною мірою також відповідальність за девальвацію гривні.

«Торговельне сальдо у нас позитивне. Проблема в тому, що гроші виймаються під впливом паніки як інвесторами з держави, так і людьми з банків. Це і призводить до обвалення. Не було б цього, у спокійній ситуації, ми стояли б на гривні по 13 і не рухалися з місця», - сказав він.

За словами Шлапака, щоб стримати відтік грошей із банківської системи, Нацбанку доведеться вводити жорсткі обмеження для вкладників, у тому числі і зняття депозитів.

«Очевидно, це не найкращий крок, але він приймається Національним банком як необхідний захід, яким можна хоч трохи врегулювати ситуацію. Переконаний, що щойно ситуація трохи заспокоїться, Нацбанк негайно скасує будь-які обмеження», - запевнив міністр.

Раніше повідомлялося, що курс долара в обмінниках досяг 15,1, євро - 18,9.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк від 5 листопада ввів практику щоденних валютних аукціонів невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

За результатами трьох аукціонів 5, 6 і 7 листопада відбулося коригування курсів у бік зниження гривні до 14,80/15,20 грн/дол., і слідом Нацбанк відновив історичний мінімум офіційного курсу гривні на рівні 14,47 грн/дол.

На думку банкірів, економічна складова валютного курсу перебуває у межах 13,5-14 грн/дол., а далі курс як барометр відображає очікування щодо можливої ескалації конфлікту на сході України.