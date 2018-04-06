Торговельна війна: Китай вирішив об'єднатися з Європою проти США

У Китаї заявили, що Пекін і Брюссель повинні працювати спільно, щоб разом відстоювати світовий торговий порядок та чинити опір політиці протекціонізму Вашингтона.

Китай шукає підтримки Євросоюзу в боротьбі з протекціонізмом США в умовах наростаючої економічної напруженості.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на главу китайської місії в ЄС Чжан Міня.

Згідно з його заявою, Пекін і Брюссель повинні працювати спільно, щоб разом відстоювати світовий торговий порядок і чинити опір політиці протекціонізму, яка проводиться Вашингтоном. Недавні дії США «повністю суперечать основоположним принципам і цінностям Всесвітньої торгової організації (СОТ)», підкреслив Чжан Минь.

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КНР подала офіційну заяву в СОТ через наміри американської сторони ввести мита у розмірі 25 відсотків на імпорт китайських товарів. Пекін стверджує, що Сполучені Штати знехтували принципами СОТ і порушили власні зобов'язання перед організацією.

Китайська сторона при цьому не залишилася в боргу і оприлюднила список з 106 найменувань американської продукції, на які також будуть введені 25-процентні мита. Це обурило Вашингтон, і 5 квітня Дональд Трамп заявив, що готовий підвищити мита з 50 до 100 мільярдів доларів.

Пекін, однак, пригрозив новими контрзаходами і заявив, що «піде до кінця» у захисті своїх інтересів. Торгову війну між країнами вже називають «найбільшою загрозою для світової економіки».