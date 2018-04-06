Великі платники податків перерахували до держбюджету 74 мільярди

Цей показник на 16% більше надходжень за аналогічний період минулого року.

Великі платники податків у першому кварталі 2018 року перерахували до державного бюджету України 74,1 млрд грн податкових платежів і зборів, що на 16% вище показника за аналогічний період минулого року.

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Як повідомляється на сайті Державної фіскальної служби України, у тому числі до держбюджету надійшло 32,1 млрд грн ПДВ, 20,7 млрд грн податку на прибуток та 12,9 млрд грн акцизного податку.

В розрізі регіонів найбільший обсяг коштів надійшов в м. Київ (76%) і м. Дніпро (10%).

Зазначається, що податкові платежі великого бізнесу становили 57,9% від загального збору податкових платежів до держбюджету по Україні.

Як повідомляв УНІАН, великі платники податків України за 2017 рік перерахували до державного бюджету 250,3 млрд грн податків і зборів, що на 13,7% вище показника за 2016 рік.