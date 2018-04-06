Суд зобов'язав ПриватБанк спростувати звинувачення на адресу екс-глави Дубілета - журналіст

Суд задовольнив позов Дубілета до ПриватБанку про захист честі і гідності.

Екс-глава правління ПриватБанку Дубілет виграв у банку позов про захист честі і гідності. Суд зобов'язав банк спростувати звинувачення на його адресу про видачу фіктивних кредитів". Це спростування днями буде опубліковано в розділі "новини банку".

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Про це повідомив журналіст Олександр Дубинський на своїй сторінці у Facebook.

Позов був зареєстрований Печерським районним судом Києва 19 вересня. Відповідачами за позовом, окрім ПриватБанку, є інформаційне агентство Інтерфакс-Україна і ще один колишній голова правління банку Олександр Шлапак.

Раніше Шлапак заявив, що "під виданими фіктивними кредитами Приватбанку стоять підписи всього колишнього правління, починаючи з екс-голови правління Олександра Дубілета і всіх його колег по правлінню".