Гривня на міжбанку досягла нового історичного мінімуму - 15,50 за долар

Котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку в понеділок, 10 листопада, на 12:30 досягли значень 14,1000/15,5000, повідомляє Укрдилінг.

Згідно з даними сайту, котирування гривні-євро на зазначений момент становили 18,8928/19,3907.

Котирування гривні до російського рубля становили 0,3349/0,3441.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк із 5 листопада ввів практику щоденних валютних аукціонів невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

За результатами трьох аукціонів 5, 6 і 7 листопада відбулося коригування курсів у бік зниження гривні до 14,80/15,20 грн/дол., і слідом Нацбанк відновив історичний мінімум офіційного курсу гривні на рівні 14,47 грн/дол.

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Глава Національного банку України Валерія Гонтарева в ефірі каналу «1+1» заявила, що вважає оптимальним для розрахунку державного бюджету України на 2015 рік валютний курс на рівні не вище 12,95 грн/дол.