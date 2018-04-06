В Україні після Великодня подешевшає валюта

Офіційний курс НБУ на 10 квітня: 100 USD – 2602.6968 грн; 100 EUR – 3184.1393 грн; 10 RUR – 4.5004 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 10 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

Читайте такожЩо буде з курсом гривні в найближчі роки: консенсус-прогноз Мінекономрозвитку

100 USD США – 2602.6968 (6 квітня – 2606.6537)

100 EUR – 3184.1393 (6 квітня – 3195.7574)

10 RUR – 4.5004 (6 квітня – 4.5270)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 6 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,98/26,02 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,82/31,86 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4496/0,4550 грн/рубль.