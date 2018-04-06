Названо найкрасивішу в світі банкноту 2017 року (фотогалерея)

23:58, 06 квітня 2018
Фінанси
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10 швейцарських франків визнано найкрасивішою банкнотою 2017 року / фото theibns.org

Про це повідомляється на сайті Міжнародного банкнотного співтовариства (International Bank Note Society, IBNS).

Ця банкнота вийшла в обіг у жовтні 2017 року і стала третьою в серії: раніше швейцарський національний банк випустив банкноти в 20 і 50 франків. Остання була визнана IBNS найкрасивішою купюрою 2016 року.

У минулому році в світі з'явилося 170 нових банкнот, і відрив кандидата від Швейцарії від конкурентів за підсумками голосування виявився мінімальним.

Всього в конкурсі брали участь 22 банкноти з 20 країн світу.

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Одним із конкурентів десяти франків в IBNS назвали випущену Королівським банком Шотландії (RBS) банкноту на десять шотландських фунтів із портретом математика і астронома Мері Сомервілль, яка жила в XIX столітті.

Додамо, що серед номінантів були представлені відразу три шотландських купюри в 10 фунтів, випущені Королівським банком Шотландії, Банком Шотландії і Банком Клайдсдейл. Справа в тому, що в Шотландії відразу три банки мають право на випуск банкнот.

Також, серед купюр, що претендували на перемогу - і банкнота в 100 норвезьких крон, зроблена в дизайні, що нагадує євро.

Однією з найоригінальніших купюр на конкурсі стала надрукована на Фіджі банкнота з незвичайним номіналом у 7 доларів, присвячена перемозі фіджійської збірної з регбі-7 на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро, яка принесла країні першу в її історії олімпійську медаль.

Також, серед фаворитів були банкноти в 10 канадських доларів, 40 франків Джібуті та ін.

Як виглядають всі купюри, які претендували на перемогу в цьому році можна переглянути у нашій галереї.

10 швейцарських франків
10 швейцарських франків /  © theibns.org
10 швейцарських франків
10 швейцарських франків /  © theibns.org
100 норвезьких крон
100 норвезьких крон /  © theibns.org
100 норвезьких крон
100 норвезьких крон /  © theibns.org
100 мексиканських песо
100 мексиканських песо /  © theibns.org
100 мексиканських песо
100 мексиканських песо /  © theibns.org
10 австралійських доларів
10 австралійських доларів /  © theibns.org
10 австралійських доларів
10 австралійських доларів /  © theibns.org
10 канадських доларів
10 канадських доларів /  © theibns.org
10 канадських доларів
10 канадських доларів /  © theibns.org
7 доларів Фіджі
7 доларів Фіджі /  © theibns.org
7 доларів Фіджі
7 доларів Фіджі /  © theibns.org
100 ізраїльских шекелів
100 ізраїльских шекелів /  © theibns.org
100 ізраїльских шекелів
100 ізраїльских шекелів /  © theibns.org
5 грузинських ларі
5 грузинських ларі /  © theibns.org
5 грузинських ларі
5 грузинських ларі /  © theibns.org
10 шотландських фунтів (Королівський банк Шотландії)
10 шотландських фунтів (Королівський банк Шотландії) /  © theibns.org
10 шотландських фунтів (Королівський банк Шотландії)
10 шотландських фунтів (Королівський банк Шотландії) /  © theibns.org
1000 аргентинських песо
1000 аргентинських песо /  © theibns.org
1000 аргентинських песо
1000 аргентинських песо /  © theibns.org
40 франків Джибуті
40 франків Джибуті /  © theibns.org
40 франків Джибуті
40 франків Джибуті /  © theibns.org
2000 киргизьких сом
2000 киргизьких сом /  © theibns.org
2000 киргизьких сом
2000 киргизьких сом /  © theibns.org
5 мальдівських руфій
5 мальдівських руфій /  © theibns.org
5 мальдівських руфій
5 мальдівських руфій /  © theibns.org
20 доларів Соломонових островів
20 доларів Соломонових островів /  © theibns.org
20 доларів Соломонових островів
20 доларів Соломонових островів /  © theibns.org
10 шотландських фунтів (Банк Шотландії)
10 шотландських фунтів (Банк Шотландії) /  © theibns.org
10 шотландських фунтів (Банк Шотландії)
10 шотландських фунтів (Банк Шотландії) /  © theibns.org
10 шотландських фунтів (Банк Клайдсдейл)
10 шотландських фунтів (Банк Клайдсдейл) /  © theibns.org
10 шотландських фунтів (Банк Клайдсдейл)
10 шотландських фунтів (Банк Клайдсдейл) /  © theibns.org
20000 мадагаскарських аріарі
20000 мадагаскарських аріарі /  © theibns.org
20000 мадагаскарських аріарі
20000 мадагаскарських аріарі /  © theibns.org
100 гібралтарських фунтів
100 гібралтарських фунтів /  © theibns.org
100 гібралтарських фунтів
100 гібралтарських фунтів /  © theibns.org
10 англійських фунтів стерлінгів
10 англійських фунтів стерлінгів /  © theibns.org
10 англійських фунтів стерлінгів
10 англійських фунтів стерлінгів /  © theibns.org
10 ангольських кванз
10 ангольських кванз /  © theibns.org
10 ангольських кванз
10 ангольських кванз /  © theibns.org
200 індійських рупій
200 індійських рупій /  © theibns.org
200 індійських рупій
200 індійських рупій /  © theibns.org
2000 російських рублів
2000 російських рублів /  © theibns.org
2000 російських рублів
2000 російських рублів /  © theibns.org

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Теги: #гроші#банкнота