Названо найкрасивішу в світі банкноту 2017 року (фотогалерея)

Усього в конкурсі брали участь 22 банкноти із 20 країн світу.

Швейцарська купюра в 10 франків визнана найкрасивішою банкнотою року в 2017 році.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного банкнотного співтовариства (International Bank Note Society, IBNS).

Ця банкнота вийшла в обіг у жовтні 2017 року і стала третьою в серії: раніше швейцарський національний банк випустив банкноти в 20 і 50 франків. Остання була визнана IBNS найкрасивішою купюрою 2016 року.

У минулому році в світі з'явилося 170 нових банкнот, і відрив кандидата від Швейцарії від конкурентів за підсумками голосування виявився мінімальним.

Всього в конкурсі брали участь 22 банкноти з 20 країн світу.

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Одним із конкурентів десяти франків в IBNS назвали випущену Королівським банком Шотландії (RBS) банкноту на десять шотландських фунтів із портретом математика і астронома Мері Сомервілль, яка жила в XIX столітті.

Додамо, що серед номінантів були представлені відразу три шотландських купюри в 10 фунтів, випущені Королівським банком Шотландії, Банком Шотландії і Банком Клайдсдейл. Справа в тому, що в Шотландії відразу три банки мають право на випуск банкнот.

Також, серед купюр, що претендували на перемогу - і банкнота в 100 норвезьких крон, зроблена в дизайні, що нагадує євро.

Однією з найоригінальніших купюр на конкурсі стала надрукована на Фіджі банкнота з незвичайним номіналом у 7 доларів, присвячена перемозі фіджійської збірної з регбі-7 на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро, яка принесла країні першу в її історії олімпійську медаль.

Також, серед фаворитів були банкноти в 10 канадських доларів, 40 франків Джібуті та ін.

Як виглядають всі купюри, які претендували на перемогу в цьому році можна переглянути у нашій галереї.