У Москві допускають обвал цін на російську нафту до $60 і санкції до 2017 року

У Банку Росії не виключають того, що до кінця 2015 року ціна на російську нафту марки Urals може впасти до $60 за барель. У разі реалізації цього сценарію економіку Росії чекає серйозний стрес, передає РБК.

«У цьому випадку відбуватиметься помітне ослаблення рубля на тлі економічного спаду. Прогнозується, що темпи зростання ВВП знизяться до -(3,5%-4,0%) у 2015 році. При цьому інфляція становитиме 7,5-8% в 2015 році та 4,0-4,5% у 2016-2017 роках», - зазначається в оприлюднених сьогодні ЦБ «Основних напрямах єдиної державної грошово-кредитної політики на 2014 рік і період до 2015 і 2016 років».

У ЦБ зазначають, що негативний ефект від різкого падіння цін на нафту буде дещо згладжений за рахунок бюджетних правил, а накопичені у Фонді національного добробуту і Резервному фонді кошти забезпечать можливість бюджетного стимулювання економіки «в умовах різкого зниження державних доходів і обмеженої доступності всіх джерел фінансування».

Ослаблення рубля, на думку експертів ЦБ, призведе до активізації процесів імпортозаміщення та підвищення конкурентоспроможності російського експорту, зокрема ненафтогазового.

«Надалі очікується відновлення обсягу випуску товарів та послуг за рахунок прискореного зростання на тлі деякого поліпшення зовнішньоекономічної кон'юнктури», - наголошується в документі.

Читайте такожБанк Росії через сильне падіння рубля відмовився від щоденного продажу доларівІмовірність реалізації стресового сценарію, в рамках якого ціна на нафту впаде у 2015 році до $60 барелів, розцінюється в ЦБ як низька. Базовим сценарієм вважається підвищення ціни на нафту Urals до середини 2015 року до $94-96 доларів за барель із подальшим зниженням до кінця 2017 року до $90 за барель.

«Незважаючи на короткочасне підвищення ціни на нафту в першій половині 2015 року, її подальша спадна траєкторія і очікувана відсутність зростання цін на інші важливі сировинні товари експорту Росії в поєднанні з продовженням подорожчання російського імпорту зумовлять поступове погіршення умов торгівлі протягом 2015-2017 років. Це стане фактором, що обмежує потенціал зростання російської економіки», - наголошується в прогнозі ЦБ.

Базовий сценарій передбачає, що введені проти Росії санкції продовжать діяти як мінімум до кінця 2017 року, проте їх ефект буде слабшати в міру виходу російських компаній на азіатські ринки капіталу і переорієнтації на внутрішні джерела позикових коштів.

«В умовах обмеженого доступу на зовнішні фінансові ринки російських компаній і банків очікуються значне скорочення зовнішнього боргу протягом 2015-2017 років і зниження попиту на іноземні активи. Це забезпечить формування відтоку капіталу в обсязі близько $100 млрд у 2015 році. Надалі очікується скорочення відтоку капіталу до $40-60 млрд на рік», - наголошується в документі ЦБ.

Інфляція, згідно з базовим сценарієм, буде залишатися на підвищеному рівні до кінця I кварталу 2015 року, що змусить ЦБ дотримуватися «помірковано жорсткої грошово-кредитної політики». За підсумками 2015 року інфляція в цьому випадку становитиме 6,2-6,4%, а в 2017 році знизиться до 4-4,6%.

«Зовнішні та внутрішні умови розвитку російської економіки зумовлять збереження близьких до нуля темпів економічного зростання у 2015-2016 роках. У 2017 році прогнозується пожвавлення економічної активності, чому, зокрема, буде сприяти розвиток імпортозамінних виробництв і підвищення конкурентоспроможності російського експорту», - пояснюють у ЦБ. За прогнозами експертів Банку Росії, темпи зростання ВВП складуть близько 0% у 2015-2016 роках і збільшаться до 1,5-1,7% у 2017 році.