Нацбанк не визнає віртуальну валюту Вitcoin

Національний банк України розглядає віртуальну валюту Bitcoin як грошовий сурогат, який не забезпечений реальною вартістю і який не може використовуватися на території України як засіб платежу, оскільки це суперечить нормам українського законодавства.

Про це повідомляється на офіційній сторінці регулятора в мережі Facebook.

Регулятор нагадує, що згідно з Конституцією України, Цивільним кодексом, Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», а також декрету Кабміну «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», єдиним законним засобом платежу в Україні є гривня.

Крім того, за даними НБУ, міжнародне поширення платежів з використанням Bitcoin зробило цю категорію послуг привабливою для протиправних дій, в тому числі для відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

«Всі ризики за використання в розрахунках "віртуальної валюти/криптовалюти" Bitсoin несе учасник розрахунків за ним. Національний банк України як регулятор не відповідає за можливі ризики і втрати, пов'язані з використанням "віртуальної валюти/криптовалюти" Bitсoin», - йдеться в повідомленні.

З метою захисту прав споживачів, безпеки здійснення переказу коштів Нацбанк рекомендує використовувати послуги лише тих платіжних систем, систем розрахунків, які внесені в реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

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Довідка УНІАН. Віртуальна валюта Bitcoin є однією з найпопулярніших альтернатив традиційним валютам, яку часто називають криптовалютою або віртуальною валютою. Bitcoin можуть використовувати для оплати товарів або послуг у продавців, готових їх брати. Валюта не має єдиного емісійного центру. Емісія Bitcoin-валюти повністю децентралізована і може бути здійснена випадково будь-яким клієнтом системи за допомогою використання обчислювальних потужностей електронного обладнання для підтримки роботи системи. Обсяг емісії регулюється автоматично, щоб не перевищити верхній поріг в 21 мільйон.