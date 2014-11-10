НБУ домовився з банкірами тримати курс гривні на рівні 15-16 за долар

Національний банк України під час наради з представниками найбільших українських банків домовився з банкірами про утримання обмінного курсу гривні на рівні 15-16 грн/дол.

Про це УНІАН повідомили учасники наради.

При цьому, за їхніми словами, в даний момент регулятор не вводитиме нові адміністративні обмеження для стабілізації курсу.

Читайте такожГривня на міжбанку досягла нового історичного мінімуму - 15,50 за долар

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, регулятор готовий посилити адміністративні обмеження на валютному ринку, якщо нова стратегія з пошуку рівноважного курсу не спрацює.

Нацбанк 10 листопадавстановив курс гривні до долара на рівні 14,8042 грн/дол., що є новим історичним мінімальним його значенням. Враховуючи встановлений офіційний курс, з початку року гривня знецінилася щодо долара США на 85% (на 6,8 грн), або в 1,8 разу.

Читайте такожКурс долара в обмінниках досяг 15,1, євро - 18,9

Нацбанк з 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

На думку банкірів, економічна складова валютного курсу перебуває в межах 13,5-14 грн/дол., а далі курс, як барометр, відображає очікування щодо ескалації конфлікту на сході України.