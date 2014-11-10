Нацбанк опустив офіційний курс гривні до нового історичного мінімуму

Національний банк України сьогодні, 10 листопада, з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 14,8042 грн/дол., що на 33 копійки нижче офіційного курсу на попередній робочий день і є новим історичним мінімальним його значенням, повідомляється на сайті регулятора.

Нагадаємо, в п'ятницю, 7 листопада, НБУ також оновив історичний мінімум курсу на рівні 14,47066 грн/дол.

Враховуючи встановлений офіційний курс, із початку року гривня знецінилася до долара США на 85%, 6,8 грн, або в 1,8 разу.

За інформацією учасників ринку, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку знизилися до рівня 15,08/15,72 грн/дол.

Читайте такожГривня на міжбанку досягла нового історичного мінімуму - 15,50 за доларЯк повідомляв УНІАН, Нацбанк із 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

На думку банкірів, економічна складова валютного курсу знаходиться в межах 13,5-14 грн/дол., а далі курс як барометр відображає очікування щодо ескалації конфлікту на сході України.