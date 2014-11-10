Кабмін не виключає, що бізнес-омбудсменом стане іноземець

15:05, 10 листопада 2014
Фінанси
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Кабінет міністрів України не виключає, що посада бізнес-омбудсмена, який представляє інтереси ділових кіл України та ділових кіл, які працюють в Україні, може зайняти іноземний громадянин. 

ЕБРР

Про це заявив під час брифінгу у Клубі Кабінету міністрів міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.

«Уряд разом із ЄБРР підписали Антикорупційну ініціативу, відповідно до якої в Україні впроваджується посада бізнес-омбудсмена", - сказав Семерак. Він додав, що уряд розглядає можливість запрошення на цю посаду не громадянина України.

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«Але у зв'язку з тим, що конкурс ще триває, я не можу називати прізвища», - сказав Семерак.

Він наголосив, що до бізнес-омбудсмена будуть надходити скарги від українських бізнесменів і бізнесменів, які працюють в Україні, про корупційні ризики і факти корупційного тиску.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції та розвитку допоможе Україні сформувати інститут бізнес-омбудсмена, створення якого визначене одним із ключових завдань спеціального Меморандуму про взаєморозуміння для української Антикорупційної ініціативи між Україною та ЄБРР.

У лютому 2014 року Федерація роботодавців України зазначала, що обсяг хабарів, які бізнес був змушений платити українським чиновникам, досяг показника 160 млрд грн на рік.

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