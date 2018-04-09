У Пекіні заявили, що в нинішніх умовах торговельні переговори зі США «неможливі»

У Китаї запевнили, що до цього часу китайські і американські чиновники не провели жодних переговорів щодо торговельного спору.

Китай заявив, що в нинішніх умовах торговельні переговори з США «неможливі» після того, як американський президент Дональд Трамп заявив, що він не бачить завершення суперечки.

«До цього часу китайські і американські чиновники не провели жодних переговорів щодо торговельного спору», - заявив міністр закордонних справ Гін Шуан, пише "Радіо свобода".

«За нинішніх умов обидві сторони не можуть провести будь-які переговори з цього питання», – додав він.

Читайте такожТорговельна війна: Китай вирішив об'єднатися з Європою проти США

2 квітня Китай запровадив нові тарифи на 128 одиниць американської продукції на суму три мільярди доларів у відповідь на мита США. Міністерство фінансів Китаю повідомило, що серед продуктів, яких стосуються нові мита – заморожена свинина, деякі фрукти і вино.

Президент США Дональд Трамп 22 березня оголосив про нові тарифи на алюміній і сталь, що також викликало обурення у багатьох союзників США.

Однак пізніше Трамп тимчасово призупинив запровадження нових тарифів для Європейського союзу, Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Мексики і Південної Кореї.

Білий дім заявив, що тарифи необхідні для скорочення великих торгових дефіцитів, які Сполучені Штати мають з торговими партнерами, особливо з Китаєм.