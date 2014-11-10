У Києві ліквідували конвертцентр з обігом понад 10 млрд гривень
Оперативники Державної фіскальної служби України ліквідували конвертаційний центр, який обслуговував понад 100 підприємств, обіг якого становив понад 10 млрд грн на рік.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної фіскальної служби України в Києві.
«Внаслідок діяльності конвертаційного центру втрати бюджету склали близько 1,7 млрд грн», - повідомили у прес-службі.
У відомстві уточнили, що конвертцентр працював відразу у двох великих містах України, надаючи підприємствам послуги з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ і переведення в готівку коштів.
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Як зазначається, учасники незаконного бізнесу виготовляли підроблені документи на купівлю-продаж товарів і послуг, а також підробляли міжнародні контракти.
Як повідомляв УНІАН, за даними ДФС, співробітники податкової міліції України у період від березня до серпня припинили роботу 37 конвертаційних центрів і понад 600 «податкових ям» по всій країні. Найбільша кількість конвертцентрів та «податкових ям» була сконцентрована в Києві. Загальний обсяг відшкодованої державі шкоди, у тому числі шляхом арешту майна, склав близько 12 млрд грн.
Також раніше повідомлялося, що СБУ у Києві викрила конвертаційний центр з фінансування терористів.