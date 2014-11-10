У Києві ліквідували конвертцентр з обігом понад 10 млрд гривень

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної фіскальної служби України в Києві.

«Внаслідок діяльності конвертаційного центру втрати бюджету склали близько 1,7 млрд грн», - повідомили у прес-службі.

У відомстві уточнили, що конвертцентр працював відразу у двох великих містах України, надаючи підприємствам послуги з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ і переведення в готівку коштів.

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Як зазначається, учасники незаконного бізнесу виготовляли підроблені документи на купівлю-продаж товарів і послуг, а також підробляли міжнародні контракти.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДФС, співробітники податкової міліції України у період від березня до серпня припинили роботу 37 конвертаційних центрів і понад 600 «податкових ям» по всій країні. Найбільша кількість конвертцентрів та «податкових ям» була сконцентрована в Києві. Загальний обсяг відшкодованої державі шкоди, у тому числі шляхом арешту майна, склав близько 12 млрд грн.

Також раніше повідомлялося, що СБУ у Києві викрила конвертаційний центр з фінансування терористів.