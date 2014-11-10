Гривня на міжбанку подешевшала до 15,90 за долар

Котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку в понеділок, 10 листопада, до закриття торгів досягли значень 15,40/15,90 грн/дол., повідомляє Укрдилінг.

Згідно з даними сайту, котирування по гривні-євро становили 19,2068/19,8304 грн/євро.

Котирування гривні щодо російського рубля становили 0,3394/0,3508 грн/рубль.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України сьогодні, 10 листопада, з 14:00 встановив офіційний курс гривні до доларана рівні 14,8042 грн/дол., що на 33 копійки нижче офіційного курсу на попередній робочий день і є новим історичним мінімальним його значенням.

Також сьогодні НБУ під час наради з представниками найбільших українських банків домовився з банкірами про утримання обмінного курсу гривні на рівні 15-16 грн/дол.

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Нацбанк з 5 листопада ввів практику щоденних валютних аукціонів невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

На думку банкірів, економічна складова валютного курсу знаходиться в межах 13,5-14 грн/дол., а далі курс як барометр відображає очікування щодо можливої ескалації конфлікту на сході України.

Глава Національного банку України Валерія Гонтарева в ефірі каналу «1+1» заявила, що вважає оптимальним для розрахунку державного бюджету України на 2015 рік валютний курс на рівні не вище 12,95 грн/дол.