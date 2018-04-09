На тлі нового пакета американських санкцій російський рубль різко впав до долара
16:15, 09 квітня 2018Фінанси
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Курс євро на біржі після введення нових санкцій проти 7 російських олігархів і 12 компаній зріс до 73,62 руб.
Ілюстрація / REUTERS
На тлі нового пакета американських санкцій російський рубль різко впав до долара.
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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, курс долара сьогодні на торгах зріс на 1,86 руб., до 60,02 руб. вперше з 16 листопада 2017 року.
Курс євро на біржі зріс до 73,62 руб.
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства Сполучених Штатів Америки, провівши консультації з Державним департаментом, визначило сім російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, і ще 17 російських вищих службових осіб для запровадження обмежувальних заходів у вигляді санкцій.
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