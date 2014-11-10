НБУ сьогодні продавав банкам долари по 15,22 грн
16:19, 10 листопада 2014Фінанси
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Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу, проведеному 10 листопада, продав банкам 5 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,2242 грн/дол.
REUTERS
Про це повідомляється на сайті регулятора.
Згідно з повідомленням, загальний обсяг заявок на купівлю валюти, поданий банками, становив 25,3 млн дол., мінімальний курс долара, заявлений учасниками аукціонів, склав 15,15 грн/дол.
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Читайте такожутримання обмінного курсу гривні на рівні 15-16 грн/дол
Національний банк України сьогодні, 10 листопада, з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 14,8042 грн/дол., що на 33 копійки нижче від офіційного курсу на попередній робочий день і є новим історичним мінімальним його значенням.
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