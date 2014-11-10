НБУ сьогодні продавав банкам долари по 15,22 грн

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг заявок на купівлю валюти, поданий банками, становив 25,3 млн дол., мінімальний курс долара, заявлений учасниками аукціонів, склав 15,15 грн/дол.

Читайте такожГривня на міжбанку подешевшала до 15,90 за долар

Читайте такожутримання обмінного курсу гривні на рівні 15-16 грн/дол

Національний банк України сьогодні, 10 листопада, з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 14,8042 грн/дол., що на 33 копійки нижче від офіційного курсу на попередній робочий день і є новим історичним мінімальним його значенням.