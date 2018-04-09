Російські олігархи за півдоби втратили близько $9 мільярдів через нові санкції США

Таким чином інвестори намагаються мінімізувати свої ризики, вважають експерти з фінансових питань.

З рейтингу американського журналу Forbes, що підраховує статки найбагатших людей планети, значиться, що російські мільярдери зараз - в лідерах антирейтингу за обсягами втрачених статків.

Як передає російська служба «Бі-бі-сі», лише за половину понеділка учасники нового списку втратили майже 3,32 млрд доларів своїх сукупних статків, випливає з рейтингу. Якщо рахувати всіх олігархів, в тому числі тих, що не потрапили під санкції, то втрати 54 бізнесменів склали приблизно 9 млрд доларів.

На Московській біржі - обвал, на Лондонській - майже всі російські компанії падають в ціні.

Індекс Московської біржі знизився до 14:36 майже на 7%, РТС - на 9,57%. На московському майданчику знижуються в ціні акції Ощадбанку, "Газпрому", "Лукойлу", "Алроса", "Роснефті", "Норильського нікелю". Після 15:00 падіння звичайних акцій Ощадбанку перевищувало 20%.

На біржі в Лондоні знижуються в ціні папери майже всіх російських компаній, у тому числі "Лукойлу", "Новатека", НЛМК, "Фосагро", "Полюс Золота", "Роснефті", "Сургутнафтогазу".

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Рубль у понеділок впав в ціні по відношенню до долара, і до євро. Долар вперше з 16 листопада минулого року коштує дорожче 60 рублів. Євро подорожчав більш ніж на 2 рубля і в моменті коштував дорожче 74 рублів - вперше з 4 серпня 2016 року.

Таким чином інвестори намагаються мінімізувати свої ризики, вважають аналітики.

Інвестори і партнери компаній з нового санкційного списку зобов'язані до 5 червня розірвати контракти з 12 компаніями, контрольованими російськими бізнесменами Олегом Дерипаскою, Віктором Вексельбергом, Ігорем Ротенбергом і Кирилом Шамаловим.

Це стосується не тільки громадян і компаній з США, але і партнерів та інвесторів третіх країн. В іншому випадку вони ризикують опинитися в американських санкційних списках.

Інвестори також повинні до 7 травня припинити операції з борговими паперами та акціями En+, Газу і "Русала".