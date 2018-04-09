Російські олігархи за день втратили понад $12 мільярдів – Forbes

Запровадження нових санкцій США проти семи російських олігархів та 12 компаній, якими вони володіють, обумовило також різке падіння рубля.

Загалом російські доларові мільярдери за день втратили більше $12 млрд.

Про це свідчать дані Forbes.

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Зазначається, що Олег Дерипаска, будучи на 23 місці у рейтингу Forbes ,постраждав від нових санкцій сильніше інших. Під обмеження потрапили його холдинг En+, US Rusal і ще шість пов'язаних з Дерипаскою компаній.

Вранці 9 квітня, Rusal повідомив, що санкції США поставили його перед загрозою технічного дефолту. Після цього котирування виробника алюмінію на Гонконгській біржі впали більш ніж на 50%, а статки Дерипаски скоротилися на $1,3 млрд.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства Сполучених Штатів Америки, провівши консультації з Державним департаментом, визначило сім російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, та ще 17 російських вищих посадових осіб для введення обмежувальних заходів у вигляді санкцій.