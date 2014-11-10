Банки в п'ятницю отримали від НБУ ще 1,3 млрд гривень рефінансування

Національний банк України 7 листопада надав банкам рефінансування на 1,338 млрд грн і продав депозитні сертифікати на 6,712 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, НБУ надав рефінансування семи банкам на 1 день під 17,5% річних.

Також регулятор продав депозитні сертифікати на 6,712 млрд грн 17 банкам під 7,5% річних на один день, на 682 млн грн 5 банкам на 7 днів під 9,5% річних, на 310 млн грн 4 банкам на 14 днів під 10% річних, на 10 млн грн одному банку на 28 днів під 10,5% річних.

Обсяг міжбанківського кредитного ринку в порівнянні з попереднім торговим днем зріс до 6,847 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 15,7%, у т. ч. за кредитами овернайт - 14,9% річних.

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Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Нацбанк надав банкам рефінансування на 1,178 млрд грн і продав депозитні сертифікати на 7,138 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку становив 5,374 млрд грн, середньозважена процентна ставка - 15,2%, в т. ч. за кредитами овернайт - 14,8% річних.

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