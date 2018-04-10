Чорний понеділок: російські олігархи втратили понад $15 мільярдів за день через санкції США

З моменту введення санкцій США втрати становлять понад $17 мільярдів. Рейтинговий список BBI складається з 500 найбагатших людей світу і оновлюється кожного дня після завершення торгів на біржі в Нью-Йорку.

Через нові санкції США щодо російських бізнесменів і компаній, мільярдери Росії втратили понад $15 млрд за 9 квітня.

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З моменту введення санкцій втрати становлять понад $17 млрд. Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Рейтинговий список BBI складається з 500 найбагатших людей світу і оновлюється кожного дня після завершення торгів на біржі в Нью-Йорку. У рейтингу в даний момент знаходяться 25 росіян, за понеділок, 9 квітня, тільки один чоловік із списку збільшив статки, решта 24 - скоротили.

Повідомляється, що більше всіх у понеділок втратив глава «Норнікеля» Володимир Потанін, його статок скоротився на $2,28 млрд. Статки основного власника групи компаній «Ренова» Віктора Вексельберга скоротилися на $1,28 млрд. Голова і співвласник «Лукойлу» Вагіт Алекперов втратив $1,37 млрд.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства Сполучених Штатів Америки, провівши консультації з Державним департаментом, визначило сім російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, та ще 17 російських вищих посадових осіб для введення обмежувальних заходів у вигляді санкцій.