Недобір податків до бюджету за підсумками року може становити 16,5 млрд гривень

Державна фіскальна служба України прогнозує, що недобір з податкових платежів за підсумками року становитиме 16,5 млрд грн, повідомив у ході брифінгу в Києві голова відомства Ігор Білоус.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «за підсумками року у нас прогноз майже 266,7 млрд грн - за сальдо. Це «мінус» 16,5 млрд грн (порівняно із запланованими показниками - УНІАН)».

При цьому Білоус наголосив, що виконання державного бюджету за податковими платежами становить близько 83%, що «не так погано» з урахуванням військових дій на сході країни.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держказначейства, недонадходження до загального фонду держбюджету за 10 місяців становили 14,9 млрд грн. До спеціального фонду держбюджету в січні-жовтні 2014 року надійшло 43 млрд грн (77,9% від планової суми). Недонадходження до спеціального фонду становили 12,2 млрд грн.

Водночас доходи зведеного бюджету, за оперативними даними, за січень-жовтень становили 344,1 млрд грн, що на 3,7 млрд грн (1,1%) вище за аналогічний показник минулого року.