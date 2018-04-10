Російський рубль продовжує падіння після введення США нових санкцій

Курс долара на Московській біржі досяг позначки в 61,89 рубля вперше з 4 січня 2017 року.

У Росії після запровадження США нових санкцій рубль продовжує падіння другий день поспіль.

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Курс долара на Московській біржі виріс на 1,23 рубля порівняно із закриттям попередніх торгів і досяг позначки в 61,89 рубля вперше з 4 січня 2017 року.

Водночас курс євро перевищив 76 рублів і становив 76,12 рубля (зростання на 1,42 рубля) вперше з 4 травня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 9 квітня, курс долара на біржових торгах виріс на 1,86 руб. - до 60,02 руб. вперше з 16 листопада 2017 року.

Курс євро на біржі виріс до 73,62 руб.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня США запровадили санкції проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, і ще 17 російських вищих посадових осіб.