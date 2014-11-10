Україна хоче прискорити отримання $500 млн від Світового банку

Україна розраховує на прискорення процесу отримання другого траншу кредиту на політику розвитку в розмірі 500 млн. дол. від Світового банку (СБ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Міністерства економічного розвитку і торгівлі Ігор Веремій на зустрічі з представниками СБ.

«Друга позика на політику розвитку - це ключова тема співпраці з Світовим банком, тому всі завдання, які є в матриці стратегічних та інституційних реформ проекту з приводу законодавчих змін, нормативних актів, у нас на постійному контролі», - цитує Веремія прес-служба міністерства.

Затримка надання другого траншу кредиту СБ Україні виникла у зв'язку з позачерговими виборами до Верховної Ради, які пройшли 26 жовтня. Проте, за словами Веремія, Україна має намір внести всі необхідні законодавчі зміни, передбачені кредитним договором.

У свою чергу, представники Світового банку підтвердили готовність продовжувати затверджену програму. Керівник фіскального відділу СБ Лаліта Мурті заявила про бажання керівництва організації прискорити процес виділення коштів.

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Як повідомляв УНІАН, у травні Україна одержала перший транш кредиту в розмірі 750 млн. дол. Спочатку планувалося, що Україна зможе одержати в травні на цілі економічного розвитку перші 500 млн. дол. від Світового банку, що стане першим траншем кредиту на загальну суму 1,48 млрд дол., інші два транші по 500 млн. дол. Україна зможе одержати в жовтні 2014 року і січні-лютому 2015 року.

Проте 16 квітня прес-служба Міністерства фінансів України повідомила, що Світовий банк збільшить розмір першого траншу в рамках надання кредиту для бюджетної підтримки України до 750 млн. дол.

Угоду між Україною і Світовим банком було підписано 26 травня 2014 року. Кредит залучено на 16 років з 7-річним пільговим періодом за змінною ставкою – 6 місяців LIBOR + спред. Одноразова комісія становить 0,25%

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Світовий банк є основним партнером України у сфері розвитку. З моменту приєднання України до Світового банку в 1992 році загальний обсяг зобов'язань банку в країні досягнув більш як 9 млрд. дол. США в рамках 45 проектів і програм.