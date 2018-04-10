Гривня після свят зміцнилася вище 26 за долар

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 25,96/25,99 грн/дол.

У вівторок, 10 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середину торгів встановилися на рівні 25,96/25,99 грн/дол.

Читайте такожЩо буде з курсом гривні в найближчі роки: консенсус-прогноз Мінекономрозвитку

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 3 копійки.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 32,00/32,04 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4112/0,4122 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 25,9831 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 144 угоди на суму 66,34 млн дол.