Світовий банк очікує зростання економіки України цього року на 3,5%

Інвестор назвав зростання економіки нашої країни в 2017 році на 2,5% скромним.

Світовий банк прогнозує зростання реального ВВП України в 2018 році на 3,5%, що відповідає попереднім прогнозами, оприлюдненими у жовтні 2017 року.

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«Поточний прогноз зростання економіки України на 2018 рік - 3,5%», - сказав провідний економіст і керівник програми Світового банку по Білорусі, Молдові та Україні Фарук Кхан у ході презентації оновлених макроекономічних прогнозів.

При цьому представник Світового банку назвав поганою новиною «скромне» зростання економіки нашої країни в 2017 році на 2,5%, пояснюючи такий низький показник, серед іншого, занепокоєнням інвесторів через низькі темпи реформ.

За його словами, подальше затягування реформ у сферах протидії корупції, створення ринку землі, державних банків та приватизації можуть суттєво уповільнити економічне зростання та підвищити ризики неотримання необхідного зовнішнього фінансування.

Згідно з матеріалами Світового банку, в 2019 році очікується зростання економіки України на 4%, як і 2020 році.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики України покращила оцінку зростання реального ВВП України в 2017 році до 2,5% із 2,2% за оперативними оцінками.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання економіки України в 2018 році на 3,2%, уряд України - на 3%, Національний банк - на 3,2%.