У ДФС заперечили неправомірні дії співробітників під час обшуків на Укрспирті

Про це повідомила прес-служба першого заступника голови ДФС України Володимира Хоменка.

Як зазначають у прес-службі, заява ДП «Укрспирт» про «відсутність законних підстав для обшуку» не відповідає дійсності. Головним слідчим управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення ряду злочинів службовими особами ДП «Укрспирт». Відповідні обшуки у нежилих приміщеннях, за словами прес-служби Хоменка, було проведено на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського району Києва від 5 листопада 2014 року.

У результаті проведення обшуку, було виявлено та вилучено оригінали фінансово-господарських документів, зазначених в ухвалі суду, про що складено відповідний протокол.

Працівники ДФС під час проведення обшуку діяли коректно і виключно в рамках наданих законом повноважень, всупереч твердженню ДП Укрспирт, до числа яких зокрема віднесено і право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку.

У пана Хоменка відповілі і щодо досить тривалого терміну проведення обшуку та його завершення у пізній час. Ці заходи, за твердженням прес-служби, були обумовлені тим, що обшуки проводилися одночасно у близько 20 службових приміщеннях ДП «Укрспирт» з метою недопущення втрати важливих доказів. До того ж, самі слідчі дії було розпочато після 13-ої години. При цьому тривалість проведення обшуку зумовлена затягуванням процесу його проведення саме представниками ДП «Укрспирт». Тож слідчим було прийнято рішення щодо продовження проведення обшуку після 22 години. Зауваження представників ДП «Укрспирт» з цього приводу було зафіксовано у встановленому порядку.

У ДФС зазначили, що твердження про «відсутність під час обшуку юристів підприємства», є неправдивим. Із самого початку проведення обшуку у його проведенні брав участь керівник юридичного підрозділу Ломаков О.М., про що зроблено відповідний запис у протоколі обшуку.

Не відповідають дійсності і заяви про нібито проведення обшуку із одним понятим, яких насправді було четверо.

Прес-служба першого заступника ДФС підсумувала, що розтиражовані у ЗМІ заяви прес-служби ДП «Укрспирт» про те, що обшук «паплюжить репутацію» цього підприємства, не є коректними. Адже саме несплата податків та масштабні фінансові зловживання з боку колишнього керівництва та окремих посадових осіб ДП «Укрспирт», наносять великої шкоди не лише репутації цього підприємства, але й галузі в цілому.