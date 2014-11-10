У ДФС заперечили неправомірні дії співробітників під час обшуків на Укрспирті
ДФС назвала неправдивою інформацію про неправомірні дії співробітників служби під час проведення обшуків на підприємстві та за місцем проживання його окремих посадових осіб.
Про це повідомила прес-служба першого заступника голови ДФС України Володимира Хоменка.
Як зазначають у прес-службі, заява ДП «Укрспирт» про «відсутність законних підстав для обшуку» не відповідає дійсності. Головним слідчим управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення ряду злочинів службовими особами ДП «Укрспирт». Відповідні обшуки у нежилих приміщеннях, за словами прес-служби Хоменка, було проведено на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського району Києва від 5 листопада 2014 року.
У результаті проведення обшуку, було виявлено та вилучено оригінали фінансово-господарських документів, зазначених в ухвалі суду, про що складено відповідний протокол.
Працівники ДФС під час проведення обшуку діяли коректно і виключно в рамках наданих законом повноважень, всупереч твердженню ДП Укрспирт, до числа яких зокрема віднесено і право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку.
У пана Хоменка відповілі і щодо досить тривалого терміну проведення обшуку та його завершення у пізній час. Ці заходи, за твердженням прес-служби, були обумовлені тим, що обшуки проводилися одночасно у близько 20 службових приміщеннях ДП «Укрспирт» з метою недопущення втрати важливих доказів. До того ж, самі слідчі дії було розпочато після 13-ої години. При цьому тривалість проведення обшуку зумовлена затягуванням процесу його проведення саме представниками ДП «Укрспирт». Тож слідчим було прийнято рішення щодо продовження проведення обшуку після 22 години. Зауваження представників ДП «Укрспирт» з цього приводу було зафіксовано у встановленому порядку.
У ДФС зазначили, що твердження про «відсутність під час обшуку юристів підприємства», є неправдивим. Із самого початку проведення обшуку у його проведенні брав участь керівник юридичного підрозділу Ломаков О.М., про що зроблено відповідний запис у протоколі обшуку.
Не відповідають дійсності і заяви про нібито проведення обшуку із одним понятим, яких насправді було четверо.
Прес-служба першого заступника ДФС підсумувала, що розтиражовані у ЗМІ заяви прес-служби ДП «Укрспирт» про те, що обшук «паплюжить репутацію» цього підприємства, не є коректними. Адже саме несплата податків та масштабні фінансові зловживання з боку колишнього керівництва та окремих посадових осіб ДП «Укрспирт», наносять великої шкоди не лише репутації цього підприємства, але й галузі в цілому.