СБ про зростання економіки України: цих темпів недостатньо, щоб подолати бідність

Світовий банк вважає, що зростання економіки України в 2017 році на 2,5% є недостатнім.

Зростання економіки України в 2017 році на 2,5% є недостатнім для подолання бідності в країні, вважають у Світовому банку.

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"Цих темпів недостатньо, щоб подолати бідність в Україні, і недостатньо, щоб економіка країни повернулася до докризового рівня", - повідомила економіст представництва Світового банку в Україні Анастасія Головач в ході презентації оновлених макроекономічних прогнозів.

За її словами, досягнення цільових показників дефіциту держбюджету на 2018-2019 роках може бути ускладнене через оптимістичні прогнози надходжень і вимагатиме додаткових зусиль з детінізації економіки. Разом з тим бюджетні витрати можуть виявитися вищими за планові через недавні реформи у сфері освіти, охорони здоров'я, державного управління та пенсійного забезпечення, і для досягнення цільових показників потрібно покращення адресності субсидій, визначення доступних варіантів перегляду пенсій в держсекторі і супровід підвищення зарплат оптимізацією мережі шкіл і лікарень, кадрового складу держслужбовців.

Згідно з матеріалами Світового банку, в 2018 році очікується зростання дефіциту держбюджету до 2,5% ВВП, у 2019 році - до 2,7% ВВП, після чого його дефіцит скоротиться до 2,4% ВВП в 2020 році.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики покращила оцінку зростання реального ВВП України в 2017 році до 2,5% з 2,2% за оперативними оцінками.

Держбюджет України за 2017 рік виконаний з дефіцитом на рівні 47,850 мільярда гривень, що в 1,5 рази нижче показника за попередній рік, становить 58,2% річного планового показника і, за оцінками Міністерства фінансів, близько 1,6% ВВП.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 мільярда гривень, витрати - 991,7 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.