Світовий банк: інфляція в Україні залишиться високою через зростання зарплат бюджетників

СБ очікує в нашій країні інфляцію до 10% цього року.

Інфляція в Україні залишатиметься на високому рівні й становитиме в 2018 році до 10% через високі темпи зростання видатків на оплату праці в бюджетному секторі.

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Такий прогноз озвучила економіст Представництва Світового банку в Україні Анастасія Головач під час презентації оновлених макроекономічних прогнозів.

За її словами, подальше підвищення заробітної плати в бюджетній сфері темпами, які вищі за інфляцію, призведе до зростання видатків на оплату праці понад 18% ВВП.

«З огляду на це, ми вважаємо, що інфляційний тиск залишається, й очікуємо, що інфляція в 2018 році залишиться високою й може досягти 10%», - сказала вона.

При цьому представник Світового банку назвала план доходів у державному бюджеті України оптимістичним, що, за її словами, підтверджується статистикою виконання держбюджету в перші місяці поточного року.

Згідно з матеріалами Світового банку, в 2019 році очікується уповільнення інфляції в Україні до 7,3%, у 2020 році - до 6,5%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в лютому 2018 року порівняно з лютим 2017 року уповільнилась до 14% із 14,11% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує зниження інфляції в Україні на кінець 2018 року до 8,9%, що практично відповідає урядовим прогнозом на рівні 9%.

За поточними прогнозами Міжнародного валютного фонду, інфляція в Україні в 2018 році уповільниться до 7%.