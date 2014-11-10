Мінфін поліпшив показник дефіциту держбюджету за січень-вересень

Міністерство фінансів України покращило показники дефіциту державного бюджету України на 22 млн. грн, до 40,105 млрд грн, повідомила прес-служба міністерства.

Мінфін також покращив оцінку дефіциту зведеного бюджету на 24 млн. грн, до 32,894 млрд грн. За оновленими даними міністерства, доходи держбюджету за 3 квартали становили 260,869 млрд грн, доходи зведеного бюджету – 333,415 млрд грн, касові витрати держбюджету в січні-вересні становили 298,766 млрд грн, витрати зведеного бюджету - 364,069 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету в січні-серпні 2014 року становив 35,205 млрд грн, що на 451,6 млн. грн, або на 1,3%, більше дефіциту за аналогічний період минулого року.

Верховна Рада 31 липня прийняла запропоновані урядом зміни до держбюджету на 2014 рік, згідно з якими доходи держбюджету в 2014 році становитимуть 377,822 млрд грн, витрати – 441,587 млрд грн, бюджетний дефіцит – 68,564 млрд грн, граничний рівень державного боргу – 806,962 млрд грн.