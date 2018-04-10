ДФС перекрила «сірі» схеми з ПДВ, не створивши проблем легальному бізнесу - експерт

Перша спроба запустити систему, розроблену Мінфіном, була зроблена в минулому році і виявилася не надто вдалою: з'явилася велика кількість скарг з боку малого і середнього бізнесу.

Державна фіскальна служба заблокувала більшу частину схем з фіктивним ПДВ.

Про це заявив голова Асоціації платників податків України Григол Катамадзе, повідомляють Факти. ICTV.

Як стверджують опитані виданням експерти, після запуску в кінці березня модернізованої автоматичної системи блокування ризикових податкових накладних (СМКОР) організовувати афери з фіктивним ПДВ стало на порядок складніше. Завдяки цьому до бюджету щомісяця будуть надходити мільярди гривень, виведених з тіні.

«Цього разу у ДФС повинно вийти перекрити «сірі» схеми з податком на додану вартість. Перші відгуки з регіонів показують, що нарікань у підприємців на нову систему немає», - повідомив Катамадзе.

Перша спроба запустити систему, розроблену Мінфіном, була зроблена в минулому році і виявилася не надто вдалою: з'явилася велика кількість скарг з боку малого і середнього бізнесу. За словами Катамадзе, після того, як відповідальність за доопрацювання автоматизованої системи передали керівництву фіскальної служби, бізнесу, нарешті, вирішили поцікавитися, у чому саме недоліки СМКОР.

«Більшість наших пропозицій почули і врахували», - підкреслив Катамадзе. На його думку, рішення передати систему фіскальної службі було правильним.

Як зазначає директор департаменту економічної політики Федерації роботодавців України Сергій Саливон, розроблені ДФС критерії блокування ризикових накладних стали більш досконалими. За словами віце-президента Українського союзу промисловців і підприємців Юлії Дроговоз, ДФС вдалося домогтися істотного зниження кількість помилкових блокувань. «З тих підприємців, кого блокували в 2017 році, зараз мені ніхто поки не дзвонить», - уточнює вона.

Важливий крок назустріч підприємцям – спрощення процедури розблокування накладних та перенесення оскарження «на місця». Мова йде про введення дворівневої системи прийняття рішень і безумовності їх прийняття після певного періоду. Торік скарги приймалися виключно комісією центрального апарату, з-за чого їх розгляд розтягувалося на тривалий термін. «Тепер у регіональної комісії є всього п'ять днів на розгляд справи і ухвалення рішення. Якщо вона не прийняла рішення (не розглянула) справа, у силу вступає принцип мовчазної згоди – податкові накладні автоматично реєструються. Це – позитивне нововведення оновленої системи», – говорить Юлія Дроговоз.

«Ми, як представники великого бізнесу, ратували за автоматичну електронну систему вже давно. Сподіваємося, що її переваги оцінить і добропорядний малий бізнес, який у минулому році вимушено опинився в заручниках у системи», – прокоментувала виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Ганна Дерев'янко.

В той же час повністю виключити будь-які схеми з ПДВ можуть тільки зміни в законодавство, що передбачають фіскалізацію величезного обсягу готівкових продажів. Велика частина товарів, що імпортуються та продаються на великих ринках України, за словами глави парламентського комітету з питань податкової і митної політики Ніни Южаниної, зараз ніде не фіксується і не контролюється. І саме в цьому полягає ключ до вирішення проблеми адміністрування ПДВ.