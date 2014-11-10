Україна цього року позичить на 16,6 млрд гривень більше, ніж планувала

Кабінет міністрів України в рамках виконання доходної частини державного бюджету на 2014 рік має намір збільшити обсяг державних запозичень у поточному році на 16,6 млрд грн через зниження надходжень за іншими доходними статтями, зокрема за доходами від приватизації, йдеться у розпорядженні уряду №1067, опублікованому на веб-порталі КМУ.

«Відповідно до частини четвертої статті 15 Бюджетного кодексу України збільшити обсяг джерел фінансування загального фонду державного бюджету, встановлений Законом України «Про державний бюджет на 2014 рік» за кодом класифікації «запозичення», на суму 16,637 млрд грн у зв'язку із зменшенням обсягів джерел фінансування державного бюджету за кодом класифікації фінансування бюджету «надходження від приватизації державного майна» з дотриманням граничного обсягурічного дефіциту державного бюджету», - йдеться в розпорядженні.

Мінфіну приписано узгоджувати свої дії щодо виконання розпорядження з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету і внести відповідні зміни до розпису держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України поліпшило показники дефіциту державного бюджету України в 2014 році на 22 млн грн, до 40,105 млрд грн. Мінфін також поліпшив оцінку дефіциту зведеного бюджету на 24 млн грн, до 32,894 млрд грн. За оновленими даними міністерства, доходи держбюджету за 3 квартал становили 260,869 млрд грн, доходи зведеного бюджету – 333,415 млрд грн, касові видатки держбюджету в січні-вересні становили 298,766 млрд грн, видатки зведеного бюджету – 364,069 млрд грн.

Дефіцит держбюджету в січні-серпні 2014 року становив 35,205 млрд грн, що на 451,6 млрд грн, або на 1,3%, більше дефіциту за аналогічний період минулого року. Верховна Рада 31 липня ухвалила запропоновані урядом зміни до держбюджету на 2014 рік, згідно з якими доходи держбюджету в 2014 році становитимуть 377,822 млрд грн, витрати – 441,587 млрд грн, бюджетний дефіцит – 68,564 млрд грн, граничний рівень держборгу – 806,962 млрд грн.