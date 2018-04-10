Мінсоцполітики нагадало про скасування всіх спецпенсій, крім військових
Верховна Рада України з прийняттям закону про пенсійну реформу в жовтні минулого року скасувала призначення спеціальних пенсій, крім військових, а вже призначені раніше спецпенсії не підлягатимуть перерахунку.
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Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України з посиланням на заступника міністра соцполітики Миколи Шамбіра.
За його словами, одним з результатів проведення пенсійної реформи стала ліквідація спецпенсій і призначення пенсійних виплат за одними правилами та єдиною для всіх прозорою формулою.
"Ми говоримо про принципову скасування всіх спецпенсій. Разом з тим, є люди, які отримують вже призначені спеціальні пенсії, або мають право на їх призначення згідно з перехідними положеннями закону. Для людей пенсії перераховуватися не будуть, і з часом вони самі перейдуть на єдині правила пенсійного забезпечення", - заявив Шамбір.
Він також поінформував про проведення анонсованого аудиту Пенсійного фонду України вже цього року.
"Міжнародний аудит - це комплексне питання, і він вимагає часу. Зараз готуються відповідні документи, процес визначення аудитора буде відбуватися прозоро на тендерній основі", - пояснив заступник міністра.
Як повідомляв УНІАН, закон про пенсійну реформу Верховна Рада ухвалила 3 жовтня і він набув чинності 11 жовтня 2017 року. Згідно із законом, розмір пенсії кожного громадянина України буде розраховується за новою формулою.
Згідно з результатами соціологічного опитування Центру ім. Разумкова, 79,7% українців виступають за скасування спеціальних пенсій для державних службовців, народних депутатів, прокурорів та суддів.
За словами віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, після прийняття пенсійної реформи в Україні стало вигідніше отримувати пенсію за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ніж за спеціальними законами. Таким чином, одержувачі спецпенсій можуть звернутися в Пенсійний Фонд України для перерахунку їх пенсій за загальними правилами.