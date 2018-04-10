Зволікання з реформами може призвести до уповільненням зростання економіки України - Світовий банк

Найближчими місяцями Україні слід продемонструвати чіткі наміри продовжувати перетворення в сфері боротьби з корупцією, державних фінансів, приватизації.

Зволікання з реформами буде негативним сигналом для інвесторів і може призвести до уповільненням зростання економіки України у 2018-2019 роках.

Читайте такожСвітовий банк: інфляція в Україні залишиться високою через зростання зарплат бюджетників

Про це повідомив журналістам провідний економіст і керівник програми Світового банку по Білорусі, Молдові та Україні Фарук Кхан.

За його словами, в найближчі місяці Україна слід продемонструвати чіткі наміри продовжувати перетворення у сфері боротьби з корупцією, державних фінансів, приватизації.

«Якщо не буде продовження реформ, це буде негативним сигналом для інвесторів, і економічне зростання може зменшитися на 2% або нижче у 2018 і 2019 році», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк прогнозує зростання реального ВВП України в 2018 році на 3,5%, в 2019 і 2020 році - по 4%.

Державна служба статистики України поліпшила оцінку зростання реального ВВП України в 2017 році до 2,5% з 2,2% за оперативними оцінками.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання економіки України в 2018 на 3,2%, уряд України - на 3%, Національний банк - на 3,2%.