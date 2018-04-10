Введення в Україні податку на виведений капітал є передчасним - Світовий банк

Раніше проти введення цього податку без компенсації втрат бюджету висловився і Міжнародний валютний фонд.

Введення в Україні податку на виведений капітал замість існуючого податку на прибуток підприємств передчасно, вважають у Світовому банку.

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"Деякі країни перейшли від податку на прибуток до податку на розподілений прибуток, і багато з них при переході втратили істотну частку податкових надходжень. Така втрата зараз неприпустима для України", - заявив журналістам провідний економіст і керівник програми Світового банку по Білорусі, Молдові та Україні Фарук Кхан.

За оцінками Світового банку, досягнення прогнозованого дефіциту держбюджету на рівні 2,5% в 2018 році буде важким завданням для уряду через підвищення зарплат і пенсій напередодні президентських і парламентських виборів в 2019 році.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Кабінет міністрів підтримав законопроект про введення податку на виведений капітал, який передбачає оподаткування не прибутку, а дивідендів та прирівняних до них доходів, за ставками 15% та 20% відповідно.

Президент України Петро Порошенко сподівається на введення податку на виведений капітал замість податку на прибуток з 1 січня 2019 року, вважаючи його нетривіальним рішенням для прискорення економічного зростання нашої країни.

Разом з тим, ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд виступив проти введення цього податку без компенсації втрат бюджету.

За оцінками експертів, введення податку на виведений капітал замість існуючого в Україні податку на прибуток у перший рік призведе до втрат бюджетних доходів у розмірі від 1,2% до 1,5% ВВП, що становить від 37 до 47 мільярдів гривень.