Обвал російського рубля не вплине на валютний ринок України - експерти

Однак подібний вплив можливий у майбутньому за умови повномасштабної кризи в РФ.

Обвал російського рубля після введення нових санкцій США проти російських компаній, олігархів і посадових осіб не матиме істотного впливу на валютний ринок України в короткостроковій перспективі, однак такий вплив можливий у майбутньому при повномасштабній кризі в РФ, вважають опитані УНІАН експерти.

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Зокрема, як прокоментував начальник відділу продажів казначейських продуктів "ОТП Банку" Юрій Крохмаль, через падіння курсу російського рубля, обсяг експортної виручки в рублях, що надходить до України, знизиться в перерахунку на долари і, відповідно, скоротиться пропозиція валюти від експортерів, які отримують таку виручку.

"Однак зараз, у період сезонного переважання на міжбанківському валютному ринку України пропозиції валюти, швидше за все, ситуація, що склалася, сильного впливу на курс гривні не матиме. У перспективі, зниження експортної виручки з Російської Федерації скоротить можливості Національного банку України щодо поповнення резервів через купівлю валюти на ринку", - прогнозує експерт.

При цьому він зазначив, що за останні роки товарообіг між Україною і РФ істотно скоротився,через що вплив курсу рубля на курс гривні також відчутно знизився.

Заступник директора Центру економічної стратегії Марія Репко також зазначила, що в останні роки залежність України від Росії знизилася. "Короткострокові коливання рубля не мають чинити серйозного впливу на динаміку української валюти, оскільки прямої та сильної залежності між ними немає. Середньостроковий вплив, якщо в Росії розгорнеться валютна криза, буде помітним, але завдяки переорієнтації на інші ринки, очевидно, не настільки болючим, як ще кілька років тому", - вважає експерт.

За її словами, потенційна фінансова криза в Росії (якщо санкції і ослаблення рубля триватимуть) у середньостроковій перспективі стримано негативно позначиться на українському експорті. "У структурі експорту товарів Росія досі обіймає досить істотну частку до 9%, і ослаблення рубля, якщо воно триватиме, може призвести до зниження продажів українських товарів в Росію. Але ситуація набагато краща, ніж була б, наприклад, в 2012 році, коли Росія купувала чверть усього українського експорту", - додала Репко.

Також експерт допускає негативний вплив на обсяги переказів з Росії до України, що в 2017 році становили 1,3 мільярда доларів. "За оновленими даними НБУ, Польща поступово замінила Росію як лідера за обсягами переказів, а безвізовий режим дозволить українським працівникам легше переорієнтуватися. Вже в 2013 році, навіть до запровадження безвізового режиму, стався перелом - українці стали більше відвідувати Європу, ніж Росію", - зазначила Репко.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня США ввели санкції проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, та ще 17 російських вищих посадових осіб.

Зокрема, під санкції потрапили олігарх Олег Дерипаска, голова ради директорів ВАТ "Ен Пі Ві Інжиніринг" Ігор Ротенберг, олігарх Віктор Вексельберг, голова правління "Газпромбанку" Андрій Акімов, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фрадков, начальник Управління президента РФ з соціально-економічного співробітництва з країнами СНД Олег Говорун, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, голова комітету Ради федерації РФ Костянтин Косачов, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Також під санкції потрапили російська державна компанія "Рособоронекспорт", банк "Російська фінансова корпорація", холдинг "Російські машини", група компаній "Ренова" і російська алюмінієва компанія "Русал".

Введення нових санкцій США спровокувало різке падіння рубля і вартість акцій цих компаній.

Зокрема, за даними рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), 9 квітня російські олігархи втратили понад 15 мільярдів доларів.