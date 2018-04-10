Україна може виплачувати пенсії на окупованому Донбасі через Червоний Хрест - Жебрівський

Україна зберігає свої зобов'язання платити пенсії, але хоче бачити, кому платить, що виплата йде саме тій людині.

Уряд України може уповноважити Червоний Хрест займатися виплатами пенсій на окупованій території Донбасу, за умови відповідного контролю з боку організації.

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Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву голови військово-цивільної адміністрації Донецької області Павла Жебрівського.

"Якщо Червоний Хрест візьме зобов'язання виплачувати на території, тимчасово окупованій Росією, пенсії і бачитиме, кому платить, то український уряд, я думаю, не заперечуватиме. Поки що механізмів, як без ідентифікації проводити виплати, ми не змогли ані з донорами, ані з ким відпрацювати", - повідомив він в інтерв'ю.

Жебрівський наголосив, що Україна зберігає свої зобов'язання виплачувати пенсії, але хоче бачити, кому платить, що виплата йде саме тій людині.