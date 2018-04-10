Україна може виплачувати пенсії на окупованому Донбасі через Червоний Хрест - Жебрівський

19:17, 10 квітня 2018
Фінанси
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УНІАН

Уряд України може уповноважити Червоний Хрест займатися виплатами пенсій на окупованій території Донбасу, за умови відповідного контролю з боку організації.

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Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву голови військово-цивільної адміністрації Донецької області Павла Жебрівського.

"Якщо Червоний Хрест візьме зобов'язання виплачувати на території, тимчасово окупованій Росією, пенсії і бачитиме, кому платить, то український уряд, я думаю, не заперечуватиме. Поки що механізмів, як без ідентифікації проводити виплати, ми не змогли ані з донорами, ані з ким відпрацювати", - повідомив він в інтерв'ю.

Жебрівський наголосив, що Україна зберігає свої зобов'язання виплачувати пенсії, але хоче бачити, кому платить, що виплата йде саме тій людині.

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Теги: #пенсії в Україні