Зростання цін в Україні сповільнилося до 13,2%: подорожчали яйця, м'ясо та фрукти

При цьому найбільше в річному вираженні подорожчали яйця, м'ясо, фрукти та овочі.

Інфляція в Україні в березні 2018 року порівняно з березнем 2017 року склала 13,2%, сповільнившись порівняно з 14% у лютому.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни в Україні зросли на 1,1%, до грудня 2017 року – на 3,5%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання цін в річному вираженні зафіксовано на яйця – 61,7%, утримання будинків і прибудинкових територій – 48,1%, фрукти – 40,6%, м'ясо та м'ясопродукти – 25,9%, овочі – 25,6%.

Порівняно з попереднім місяцем найбільше зросли ціни на одяг і взуття – 9,6%, овочі – 5%, залізничний пасажирський транспорт – 3,3%, фрукти – 3%, рибу – 1,6%.

Зниження цін в річному вираженні зафіксоване лише на цукор, до попереднього місяця – на молоко, яйця, цукор, паливо і масла.

Також повідомляється, що базова інфляція в Україні в березні становила 9,4% у річному вираженні, 1,4% до попереднього місяця і 2,7% - з початку року.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в лютому 2018 року порівняно з лютим 2017 року сповільнилася до 14% з 14,11% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує зниження інфляції в Україні на кінець 2018 року до 8,9%, що практично відповідає урядовим прогнозом на рівні 9%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання споживчих цін в Україні в поточному році на 7%, Світовий банк – на 10%.