Курси валют: НБУ зміцнив офіційну гривню до долара, але опустив до євро

Офіційний курс НБУ на 11 квітня: 100 USD – 2597,5527 гривні; 100 EUR – 3210,8349 гривні; 10 RUR – 4,1648 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 11 квітня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2597,5527 (10 квітня – 2602,6968)

100 EUR – 3210,8349 (10 квітня – 3184,1393)

10 RUR – 4,1648 (10 квітня – 4,5004)

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Як повідомляв УНІАН, 10 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 25,94/25,97 гривні/долар.

Порівняно з відкриттям торгів, гривня зміцнилася до долара на 5 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,07/32,11 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4088/0,4097 гривні/рубль.

Середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,9755 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 454 угоди на суму 354,96 мільйона доларів.