Центробанк РФ вирішив не стримувати падіння рубля

Однак, йдеться у повідомленні, перехід до плаваючого курсу рубля не означає повної відмови від валютних інтервенцій - вони будуть можливі й надалі, але вже в разі виникнення загроз для фінансової стабільності держави, повідомляє Радіо Свобода.

Загалом же надалі формування курсу рубля відбуватиметься під впливом ринкових чинників, що має сприяти "зміцненню дієвості грошово-кредитної політики", а також "швидшій адаптації економіки до змін зовнішніх умов". Окрім того, у Центробанку РФ вважають, що це збільшить економічну "стійкість перед негативними шоками".

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Російський рубль цьогоріч втратив майже 40 відсотків своєї ціни внаслідок санкцій світової спільноти проти Росії через її агресію щодо України. Лише за минулий місяць, за повідомленнями, Центральний банк Росії витратив $30 мільярдів зі своїх золотовалютних резервів на спроби підтримати курс рубля.