Курс рубля до євро впав до дворічного мінімуму

Одночасно курс долара перевищив позначку в 64 рубля.

Курс євро в ході торгів на московській біржі вперше з березня 2016 року перевищив 80 рублів.

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Про це повідомляє Бі-бі-сі.

"Падіння російської валюти почалося після санкцій, запроваджених владою США проти низки впливових росіян і їх компаній", - стверджує видання.

Санкції були введені увечері 6 квітня - тобто перед самими вихідними. У результаті одразу після відкриття біржі в понеділок курс рубля почав стрімко падати разом зі зниженням вартості паперів низки компаній, які потрапили під ці санкції, в тому числі "Русала" та En+ Group.

У вівторок російська валюта продовжила падіння відносно долара та євро. Курс долара на московській біржі вперше з грудня 2016 року перевищив 63 рубля, а курс євро вперше з квітня 2016 року подолав позначку 78 рублів.

Мінфін США ввів санкції проти 38 російських олігархів, чиновників і компаній. Серед них - основний акціонер "Русала" Олег Дерипаска та інші олігархи з "кремлівського списку", в тому числі Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг і Ігор Ротенберг.

Санкції привели до обвалу вартості акцій багатьох російських компаній, а їх основні акціонери всього за один день втратили сотні мільйонів доларів. Коментуючи ситуацію на ринках, глава Центробанку Ельвіра Набіулліна заявила, що російській економіці потрібен час для адаптації до зміни зовнішніх умов.

"На наш погляд, потрібний деякий час для адаптації та фінансової сфери економіки до нових зовнішніх умов. Я впевнена, що економіка і фінансова сфера до цього адаптуються", - сказала вона.

Експерти заявляють, що при сприятливих умовах рубль може відновити втрачені позиції, але найближчим часом на повернення курсу 57-58 рублів за долар розраховувати не варто.