Світовій торговій системі загрожує розвал - голова МВФ

Крістін Лагард закликала уряди країн світу відмовитися від протекціонізму та посилити захист інтелектуальної власності.

Глобальній торговій системі загрожує "розвал", попередила голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

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Про це повідомляє "Голос Америки".

У своїй промові, з якою вона виступила в Гонконзі в середу, Лагард закликала країни світу "відійти від протекціонізму". У цих словах можна побачити натяк на нещодавні рішення Вашингтона ввести високі мита на імпортну сталь та інші товари. Китай відповів на це підвищенням мита на американські товари. Таким чином, виник цикл, який, на думку деяких експертів, може призвести до торгової війни.

На думку Лагард, вигода від торгівлі переважує витрати. Голова МВФ вважає, що безперешкодна глобальна торгівля за останні десятиріччя сприяла значному скороченню кількості людей, що живуть в умовах крайньої бідності.

Лагард та інші експерти кажуть, що в результаті торговельних воєн програють всі, і особливо 800 мільйонів людей в усьому світі, які, за оцінками Світового банку, живуть у жахливій бідності.

Хоча в промові Лагард вбачається неявна критика адміністрації Трампа, вона також закликала країни світу, судячи з усього, включно з Китаєм, ефективніше захищати інтелектуальну власність. Президент Трамп і багато іноземні компанії, що працюють в Китаї, скаржаться на те, що їх змушують передавати технологічні секрети китайським партнерським компаніям в обмін на доступ до величезного китайського ринку.

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Лагард також закликала до проведення економічних реформ, у тому числі припинення політики, що передбачає несправедливі преференції для державних підприємств.

Лагард заявила, що глобальна економіка переживає стійкий підйом, і настав час для економічних реформ, таких як відкриття доступу до сфери послуг в країнах і розширення застосування цифрових технологій для поліпшення державних послуг, що надаються органами влади.

На думку Лагард, економічні реформи носять невідкладний характер через посилення невпевненості, похідної від тертя в торгівлі, невизначеною геополітичної ситуації, підвищення фіскальних і фінансових ризиків.

Виступ Лагард відбулося напередодні засідань у МВФ і Світовому банку, які пройдуть у Вашингтоні наступного тижня, де провідні економісти та фінансисти з усього світу шукатимуть вирішення проблем, пов'язаних з банківською сферою, торгівлею, дефіцитом та багатьма іншими сферами.