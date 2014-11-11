Російський рубль знижується до долара і євро

Курс долара до рубля на Московській біржі станом на 10:10 мск вівторка зріс на 6 копійок в порівнянні з рівнем закриття попереднього дня і досяг позначки 45,91 рубля, повідомляє Прайм.

Курс євро до рубля збільшився на 21 копійку - до 57,01 рубля.

При цьому вартість бівалютного кошика, що складається з 0,45 євро і 0,55 долара, зросла на 13 копійок - до 50,9 рубля.

Як повідомляв УНІАН, Центральний банк Росії повідомив 10 листопада, що переходить до плаваючого курсу рубля.

Російський рубль цього року втратив майже 40% своєї ціни внаслідок санкцій світової спільноти проти Росії через її агресію щодо України.

Читайте такожАсоціація російських банків пропонує державі "увімкнути друкарський верстат"Тільки за минулий місяць, за повідомленнями, Центральний банк Росії витратив $30 мільярдів зі своїх золотовалютних резервів для підтримки курсу рубля.