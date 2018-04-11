Трудову міграцію з України можна зупинити за кілька років - Гройсман

За його словами, основним завданням уряду у боротьбі з трудовою міграцією є підвищення зарплат та якості робочих місць.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає можливим за кілька років зупинити трудову міграцію з України.

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Про це голова уряду заявив на засіданні Кабінету міністрів у середу.

"Нам потрібно зупинити трудову міграцію, нам потрібно створити нормальні умови для того, щоб люди працювали в Україні. Такі умови вже почали створюватися. Потрібний час, за місяць-два це зробити неможливо. За кілька років, я думаю, що можливо вирішити це питання для того, щоб люди почали повертатися", - сказав він.

За словами Гройсмана, основним завданням уряду в боротьбі з трудовою міграцією є підвищення зарплат і якості робочих місць.

"Наше завдання - висока заробітна плата і якісний рівень робочих місць", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, за даними Інституту економіки та прогнозування НАН України, наша країна, починаючи з 2015 року, щорічно недоотримує близько 40 мільярдів гривень у зв'язку з міграцією українців за кордон.

За даними Bloomberg, понад 1 мільйон українців з 2015 по 2017 рік мігрували на заробітки за кордон, зокрема в Польщу (507 тисяч осіб), Росію (343 тисячі), Італію (147 тисяч), Чехії (122 тисячі), США (23 тисячі) і Білорусь (22 тисячі).

Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що трудова міграція з України є нормальним процесом інтеграції країни в європейський ринок праці, який проходили країни-сусіди.