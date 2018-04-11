Фонд гарантування продовжив ліквідацію трьох банків ще на рік

Ліквідація банків "Даніель", "Укоопспілка" та "Софійський" продовжується на 1 рік.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на рік процедуру ліквідації банків "Даніель", "Укоопспілка" та "Софійський".

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Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація банку "Даніель" продовжується до 14 квітня 2019 року, "Укоопспілка" - до 22 квітня 2019 року, "Софійський" - до 24 квітня 2019 року включно.

Також повідомляється, що аналогічним чином продовжуються повноваження ліквідаторів відповідних банків.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування почав ліквідацію банку "Даніель" у квітні 2014 року. Банк працював на ринку України з 2003 року і входив до групи невеликих фінустанов.

Ліквідація банку "Укоопспілка" триває з квітня 2015 року. Банк працював на ринку України з 1993 року і входив до групи невеликих фінустанов. Основний пакет акцій належав Центрального союзу споживчих товариств України.

Фонд гарантування почав ліквідацію банку "Софійський" у квітні 2016 року. Історично банк перебував у Донецьку та його кредитний портфель сконцентрований у зоні АТО. Ключовими власниками банку були Олексій Трійників, Микола і Володимир Ткаченко, а також низка громадян, які проживають у Донецьку.