Гривня на міжбанку зміцнилася до 15,60 за долар

Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України у вівторок, 11 листопада, на відкритті торгів встановилися на рівні 15,30/15,75 грн/дол. против 15,40/15,90 грн/дол. на закритті торгів у понеділок.

Про це повідомляє Укрдилінг.

Котирування по гривні-євро становили 18,9857/19,5410 грн/євро.

Котирування гривні до російського рубля становили 0,3323/0,3425 грн/рубль.

Згідно з даними сайту, гривня продовжує зміцнювавтися. Станом на 10:32 котирування становили 15,22/15,60 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 10 листопада, з 14:00 встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 14,8042 грн/дол., що на 33 копійки нижче офіційного курсу на попередній робочий день і є новим історичним мінімальним його значенням.

Також у понеділок НБУ під час наради з представниками найбільших українських банків домовився з банкірами про утримання обмінного курсу гривні на рівні 15-16 грн/дол.

Нацбанк з 5 листопада ввів практику щоденних валютних аукціонів невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

Читайте такожНацбанк посилить обмеження на валютному ринку, якщо не доб'ється курсу до 13 грн/$На думку банкірів, економічна складова валютного курсу знаходиться в межах 13,5-14 грн/дол., а далі курс як барометр відображає очікування щодо можливої ескалації конфлікту на сході України.

Глава Національного банку України Валерія Гонтарєва в ефірі каналу «1+1» заявила, що вважає оптимальним для розрахунку державного бюджету України на 2015 рік валютний курс на рівні не вище 12,95 грн/дол.