В Україні дешевшає валюта: гривня зміцнилася до 25,95 за долар

Порівняно з відкриттям торгів, гривня зміцнилася до долара на 2 копійки.

У середу, 11 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 25,91/25,95 грн/дол.

Читайте такожОбвал російського рубля не вплине на валютний ринок України - експерти

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів, гривня зміцнилася до долара на 2 копійки.

Котирування гривні до євро знаходяться на рівні 32,06/32,11 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4057/0,4068 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 25,9314 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 210 угод на суму 94,78 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 10 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 25,94/25,97 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 32,07/32,11 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4088/0,4097 грн/рубль.