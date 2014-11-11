Слова Путіна не допомогли: курс долара знову зріс вище 46 рублів

Одночасно з цим курс євро на біржових торгах піднявся вище 57 руб., пише РБК.

На максимумі вартість долара в ході ранкових торгів досягла 57,3035 руб., що майже на 50 коп. вище за рівень закриття вчорашніх торгів.

Нагадаємо, що напередодні долар і євро на Московській біржі різко подешевшали, так що курс долара опустився нижче 45 руб., а курс євро впав майже до 56 руб. Джерело в уряді навіть заявило журналістам, що у кабінеті міністрів очікують зниження курсу долара до 42 крб.

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Аналітик Промсвязьбанка Олексій Єгоров пояснив вчорашнє зміцнення рубля заявами ЦБ, який попередив про готовність здійснювати інтервенції на валютному ринку у випадку появи загрози фінансовій стабільності, а також намір обмежити обсяг надання ліквідності.

«Сьогодні на тлі корекції котирувань нафти, а також відсутності нових позитивних моментів рубль може знову відновити ослаблення», - вважає Єгоров.

До 11:30 мск курс долара на Московській біржі становив 46,1505 руб./дол., що на 31,7 коп. вище за рівень закриття попереднього торгового дня. Курс євро до цього моменту становив 57,2815 руб./євро - на 48,15 коп. вище за рівень закриття попереднього торгового дня.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що Центробанк РФ вирішив не стримувати падіння рубля.