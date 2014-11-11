Слова Путіна не допомогли: курс долара знову зріс вище 46 рублів
Курс долара в ході торгів на Московській біржі знову піднявся вище психологічно важливої позначки 46 руб. На максимумі вартість долара піднялася до 46,2 руб., що на 35 коп. вище за рівень закриття вчорашніх торгів.
Одночасно з цим курс євро на біржових торгах піднявся вище 57 руб., пише РБК.
На максимумі вартість долара в ході ранкових торгів досягла 57,3035 руб., що майже на 50 коп. вище за рівень закриття вчорашніх торгів.
Нагадаємо, що напередодні долар і євро на Московській біржі різко подешевшали, так що курс долара опустився нижче 45 руб., а курс євро впав майже до 56 руб. Джерело в уряді навіть заявило журналістам, що у кабінеті міністрів очікують зниження курсу долара до 42 крб.
Читайте такожРосійський рубль знижується до долара і євро
Аналітик Промсвязьбанка Олексій Єгоров пояснив вчорашнє зміцнення рубля заявами ЦБ, який попередив про готовність здійснювати інтервенції на валютному ринку у випадку появи загрози фінансовій стабільності, а також намір обмежити обсяг надання ліквідності.
«Сьогодні на тлі корекції котирувань нафти, а також відсутності нових позитивних моментів рубль може знову відновити ослаблення», - вважає Єгоров.
До 11:30 мск курс долара на Московській біржі становив 46,1505 руб./дол., що на 31,7 коп. вище за рівень закриття попереднього торгового дня. Курс євро до цього моменту становив 57,2815 руб./євро - на 48,15 коп. вище за рівень закриття попереднього торгового дня.
Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що Центробанк РФ вирішив не стримувати падіння рубля.