Угруповання «Ісламська держава» хоче запровадити власну валюту, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Daily Mail.

Як стверджує видання, ІД має намір повернути динари часів раннього ісламу, і релігійні лідери в іракському Мосулі і провінції Найнава вже про це оголосили.

Читайте такожThe Telegraph: Як НАТО має відповісти Ісламській державі?Видання уточнює, що раніше динари робилися з чистого золота і срібла. На сьогодні така валюта використовується в ряді країн, але монети створюються з інших матеріалів. ІД, ймовірно, збирається повернутися до оригінальних золотого і срібного варіантів.

Підтвердження з боку ІД про введення власної валюти поки не надходило, проте в соцмережах з'явилися повідомлення з посиланням на заяви релігійних лідерів у мечетях Мосула і Найнави, йдеться в статті. Передбачається, що динари надійдуть в обіг у найближчі кілька тижнів на територіях, які знаходяться під контролем ІД.